Filippo Burrone: riprendono le attività di manutenzione stradale nella zona sud e nord della città

Sono riprese questa mattina le attività di manutenzione stradale che interessano la zona nord e sud della città, lo rende noto il consigliere delegato alla manutenzione stradale Filippo Burrone.

Superata la fase di stop forzato dovuta alla temporanea inattività dell’unico impianto di bitumazione presente in città e valutata la necessità di dare luogo all’ esecuzione delle azioni programmate solo in presenza delle condizioni metereologiche idonee, da oggi il personale tecnico del comune e le ditte sono su strada secondo il calendario prestabilito.

Burrone illustra il piano dei ripristini stradali che impegneranno le maestranze nel corso della prima decade di gennaio:

«Si sta procedendo in base alle segnalazioni e criticità evidenziate dall’ Atam, pertanto a oggi sono attive le manutenzioni che consentiranno di rattoppare le insidie stradali lungo i percorsi che si snodano e attraversano i quartieri di Archi, Pentimele e Gallico».

In concomitanza continua Burrone, procediamo a rattoppare l’ asfalto in zona S.Cristoforo, Cannavò e Spirito Santo. Questa prima fase di ripresa delle attività di manutenzione e riparazione si completerà nella zona adiacente al cimitero di Condera, in modo da restituire tra l’altro, ai concittadini che si recano a rendere omaggio ai loro cari, un percorso sicuro e dignitoso.