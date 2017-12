OPPIDO MAMERTINA – Nemmeno la pioggia ferma la terza edizione della Gimkana “Città di Oppido Mamertina”.

Dopo una mattinata con il cielo plumbeo e con i piloti accorsi sui Piani dello Pilastro a darsi battaglia a suon di performance, nel primo pomeriggio gli organizzatori dell’Associazione “Oppido Mamertina Racing” sono stati costretti a sospendere per circa un’oretta la competizione per via del maltempo. Una volta ritornati in pista sul magnifico tracciato disegnato dal Team Condina, i vari concorrenti hanno risposto con temponi inaspettati considerata la pista bagnata. Ci sono voluti solo pochi giri ed il percorso di gara ha permesso ai piloti perfino di migliorarsi rispetto ai tempi realizzati al mattino.

Alla fine della contesa, dal tabellone luminoso dei cronometristi (Nadia Zumbo, Andrea Guarna, Demetrio Calluso) della Federazione Italiana sezione di Reggio Calabria e dalle tabelle dei commissari di gara (penalità etc), l’encomiabile Francesco Sgrò ha prevalso sull’avvocato Vincenzo Barca (secondo) e sul giovane Gaetano Rechichi (terzo). Quarta posizione nella classifica assoluta per Giuseppe Giampaolo e quinta per Giuseppe Barbaro.

“Siano contenti –ha affermato il primo cittadino di Oppido Mamertina, il dottor Domenico Giannetta- per l’ottima riuscita della Gimkana nonostante le condizioni meteo avverse. L’associazione Mamertina Racing presieduta da Salvatore Lipari ha organizzato un evento speciale molto partecipato dagli appassionati del settore automobilistico”.

Il dottor Giannetta ha ringraziato, ancora una volta, il consigliere regionale con delega allo sport, onorevole Giovanni Nucera, per il supporto dato agli organizzatori per la riuscita della manifestazione. Il sindaco di Oppido ha ringraziato anche il Comandante della Polizia Municipale, il dottor Michele Bruzzese, per la sicurezza stradale e l’impeccabile ordine pubblico. Infine, il primo cittadino si è complimentato con il suo vice, l’avvocato Vincenzo Barca, che nelle vesti di pilota si è classificato al secondo posto nella graduatoria assoluta.

“Abbiamo trascorso –ha esordito l’avvocato Vincenzo Barca, oggi nelle vesti di pilota (ricordiamo che proprio in questa stagione due piloti di Oppido: Vincenzo Barca e Salvatore Lipari hanno vinto il campionato regionale di slalom nelle proprie categorie)- veramente una bella giornata nel contesto delle festività natalizie all’insegna del divertimento e della pura adrenalina che ha visto sia gli organizzatori che i partecipanti protagonisti attivi per raggiungere il miglior risultato nel pieno rispetto delle regole, per una sana competizione con un organizzazione impeccabile di professionisti del settore”.

Obiettivo centrato per l’equipe dell’Associazione “Oppido Mamertina Racing”. Un gruppo di affidabili amici che amano il mondo delle quattro ruote e che non lesinano alcuno sforzo per allestire competizioni di rilievo come questa Gimkana.