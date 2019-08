Seminara: l’Associazione Madre dei Poveri, informa che il concerto di Giusy Ferreri del 12 agosto 2019 è stato annullato

L’Associazione Madre dei Poveri, di Seminara, organizzatrice dei festeggiamenti in onore di Maria SS.ma dei Poveri, informa che il previsto concerto dell’artista musicale ” Giusy Ferreri ” del 12 agosto 2019 è stato annullato per motivi assolutamente non imputabili alla suddetta associazione.

Precisa inoltre, che la festa continua così come stabilito nel programma ufficiale. Il 13 agosto si esibirà il complesso musicale degli ” Stadio” ed il 15 agosto le “Vibrazioni”. Mentre il 14 agosto giorno della processione della Sacra Effigge assisteremo allo spettacolo della fanfara dei Bersaglieri, degli sbandieratori, dei tamburi imperiali di Ragusa, della banda musicale, composta di tutte donne, di Rombiolo e della banda locale ” M°Mammoliti”, e durante la processione dei fantastici fuochi pirotecnici della “Cascata” e del “Castello”.

Infine, si chiuderà il 15 agosto alla grande con spettacolari fuochi pirotecnici subito dopo il concerto delle “Vibrazioni”.

Ci scusiamo sinceramente dell’increscioso imprevisto per l’annullamento del concerto del 12 agosto.