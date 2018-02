Vis Reggio Calabria: al via la fase a orologio, si gioca Vis-Villa al PalaPentimele

Dopo una settimana di stop riparte il campionato di C Silver Calabria con la seconda fase denominata a orologio. La Barbecue Vis Reggio Calabria, che ha chiuso al secondo posto la regular season, esordisce domani contro l’Eraclesofà Italia Villa San Giovanni.

Il primo di sette incontri che vedrà i ragazzi di coach Polimeni affrontare successivamente Catanzaro (25 febbraio), Soverato (4 marzo) e Rende (25 marzo) in casa e Nuova Jolly (18 febbraio), Lamezia (10 marzo) e Scuola di Basket Viola (17 marzo) fuori casa.

In virtù dell’attuale classifica (che vede i reggini secondi a 24 punti e i villesi quinti a quota 12) e della formula del campionato che qualifica le prime quattro ai play off, i bianco/amaranto in caso di vittoria conquisterebbero l’accesso matematico alla post season con sei giornate di anticipo.

Un motivo in più per affrontare l’impegno con la giusta concentrazione e la necessaria determinazione, contro un avversario ostico che, se in giornata, può mettere in difficoltà chiunque.

Nelle due gare di stagione regolare la Vis ottenne due successi: 74-66 il 21 ottobre e 86-59 il 9 dicembre.

Palla a due domani, domenica 11 febbraio, ore 18, al PalaPentimele di Reggio Calabria.

Arbitrerà la coppia composta dal lametino Antonio Caputo e dal reggino Francesco Gallo.