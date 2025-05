1 giugno all’Arena, Milia (FI) “per capire quanto ci costerà il divertimento di Falcomatà, dopo l’assessore Romeo ho richiesto anche la convocazione della Dott.ssa Pace”

“Dopo aver richiesto la convocazione dell’assessore Romeo, che sarà ascoltato in IX Commissione Controllo e Garanzia martedì prossimo, ho formalizzato anche la richiesta di audizione della dottoressa Loredana Pace, dirigente del settore Sviluppo economico, cultura e turismo del Comune perché riferisca in merito alla festa pubblico/privata dell’ 1 giugno all’ Arena”.

Lo rende noto in un comunicato il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia.

“Ritengo doveroso prosegue Milia che la Commissione possa ascoltare anche la dirigente del settore, per approfondire in modo dettagliato le spese sostenute in relazione alla manifestazione dell’1 giugno all’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’, un evento che assume sempre più i connotati di una festa pubblico/privata, ad uso e divertimento del Sindaco e dei suoi compagni di balletto”

“Ai consiglieri civici (forse Massimiliano Merenda, Maria Ranieri, Giuseppe Giordano, Santo Bongani e Pino Cuzzocrea?), di cui neppure i reggini ricordano l’esistenza e che si risvegliano ex abrupto, intontiti dal loro letargo autoimposto, attaccando codardamente in note stampa prive di firme e palesemente commissionate dall’Amministrazione precisa Milia sarebbe bene ricordare che alcuni di loro sono noti alle cronache solo per le gaffe collezionate in questi anni e per i passaggi che vorrebbero fare nel centrodestra, viste le visite più che sporadiche presso le sedi dei nostri coordinamenti”.

“Quanto alle ridicole affermazioni degli anonimi consiglieri mascherati in merito al successo alle urne a Scilla, è comprensibile che lo sporadico episodio abbia fatto riprendere loro fiato, dopo anni di fallimenti politici imbarazzanti (vedi elezioni politiche, europee e tutte le altre amministrative dal 2020 ad oggi) conclude Milia un modello ben conosciuto dai rappresentanti della maggioranza di quest’ Amministrazione, da 12 anni ostaggio di personaggi improbabili che hanno affossato la città verso una decadenza mai registrata prima nella storia”.