Cosenza
10eLotto, a Corigliano Rossano (CS) colpo da 100mila euro
Il 10eLotto premia la Calabria.
Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 3 settembre 2026 – presso l’esercizio situato nel Rione Ariella – a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, è stata centrata la vincita più alta di giornata dal valore di 100mila euro, grazie ad un 9 Doppio Oro.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,65 miliardi da inizio anno.