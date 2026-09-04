Cosenza

10eLotto, a Corigliano Rossano (CS) colpo da 100mila euro

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10eLotto

Il 10eLotto premia la Calabria.

Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 3 settembre 2026 – presso l’esercizio situato nel Rione Ariella – a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, è stata centrata la vincita più alta di giornata dal valore di 100mila euro, grazie ad un 9 Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,65 miliardi da inizio anno.

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