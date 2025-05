Il 10eLotto sorride alla Calabria. Nell’estrazione di venerdì 2 maggio, come riporta Agipronews, vinti 25mila euro a Crotone grazie a un 5 Doppio Oro centrato in piazza Vittoria.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,39 miliardi da inizio anno.