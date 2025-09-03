Calabria
10eLotto: in Calabria doppietta che sfiora i 20mila euro
La Calabria esulta con il 10eLotto.
Nell’estrazione del 2 settembre, come riporta Agipronews, centrato un 6 Oro da 11.250 euro realizzato in via Roma a Ricadi, in provincia di Vibo Valentia, a cui si aggiungono gli 8mila euro vinti a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, grazie a un 6 in contrada Rossillo.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,6 miliardi da inizio anno.