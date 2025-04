10eLotto in Calabria doppietta da 20mila euro a Crotone

Si festeggia in Calabria con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, doppietta da 20mila euro complessivi a Crotone nel concorso di martedì 1 aprile 2025.

I due premi da 10mila euro ciascuno sono stati centrati in un punto vendita di Piazza Vittoria, grazie a due “6”.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio anno.