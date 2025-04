10eLotto, in Calabria le vincite sfiorano i 20mila euro

Calabria protagonista con il 10eLotto.

Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, centrata una doppietta che sfiora i 20mila euro: oltre 11.750 euro vinti a Scandale, in provincia di Crotone, con una vincita Extra nella Strada Statale 107 Silana Crotonese, e colpo da 7.500 euro a San Giovanni in Fiore, provincia di Cosenza, in via Trionto.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi da inizio anno.