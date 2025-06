10eLotto: in Calabria vincite per 81mila euro

Calabria protagonista con il 10eLotto.

Nei concorsi di venerdì 13 e sabato 14 giugno, come riporta Agipronews, un “9” Oro, con una giocata da 4 euro, regala 50mila euro a un giocatore di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, in via Sicilia.

Da segnalare anche 20mila euro vinti a Guardia Piemontese, provincia di Cosenza, in Strada Statale 18, un colpo da 6mila euro a Palmi (RC) in piazzale Trodio e i 5mila euro di Catanzaro in viale Vincenzo Gattoleo.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,8 miliardi da inizio anno.