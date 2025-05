10eLotto, in Calabria vincite per oltre 50mila euro

Calabria protagonista con il 10eLotto.

Nel concorso di venerdì 23 maggio, come riporta Agipronews, colpo da 30mila euro a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, grazie a 6 Oro in via Eroi di Sapri, mentre nell’estrazione successiva di sabato 24 maggio – si registrano altre tre vincite.

Arriva da Grotteria, in provincia di Reggio Calabria, la vincita più alta di giornata con 3 Oro da 8.450 in Contrada Dragoni Inferiori, seguito dai 7.500 euro vinti a Reggio Calabria grazie a un 6 Oro in corso Giuseppe Garibaldi, mentre un 6 è valso a un giocatore di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, un colpo da 5mila euro in via Provinciale.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,6 miliardi di euro dall’inizio del 2024.