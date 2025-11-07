Calabria

10eLotto, in Calabria vinti 25mila euro

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio27 minuti fa
47 Meno di un minuto
10eLotto

Esulta la Calabria con il 10eLotto.

Nel concorso di giovedì 6 novembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati realizzati due colpi da totali 25mila euro: in via Vittorio Emanuele a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, vinti 15mila euro con un 6 ‘Oro’, mentre un 8 ha regalato 10mila euro a un giocatore in via Aschenez, a Reggio Calabria.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio27 minuti fa
47 Meno di un minuto
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio