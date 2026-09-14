Reggio Calabria
10eLotto: in provincia di Reggio Calabria doppietta da oltre 30mila euro
Calabria protagonista con il 10eLotto.
Nel concorso di venerdì 11 settembre, come riporta Agipronews, si festeggia una doppietta in provincia di Reggio Calabria: a Villa San Giovanni centrato il colpo più alto di giornata con un 6 Doppio Oro da 18mila euro in via Riviera, seguito dai 12.500 euro di Rosarno grazie a un 6 Oro in piazza Stazione.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,7 miliardi da inizio anno.