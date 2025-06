10eLotto, tripletta da 24.500 euro in provincia di Reggio Calabria

Si festeggia in Calabria con il 10eLotto.

Come riporta Agipronews tripletta da 24.500 euro complessivi in provincia di Reggio Calabria nel concorso di venerdì 30 maggio.

Un “6” Oro vale un premio da 12.500 euro a Gioia Tauro (RC), in un punto vendita della Strada Statale 18.

A questi si aggiungono due colpi da 6mila euro ciascuno a Bagnara Calabra, entrambi con un “6” Doppio Oro in un punto vendita di Via Nazionale.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 11,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,7 miliardi da inizio anno.