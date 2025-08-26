Trebisacce: aggredisce il fratello con un machete. Arrestato un 31enne

TREBISACCE (CS) :: 26/08/2025 :: Una violenta aggressione ha interessato il comune di Trebisacce nella notte tra il 25 e il 26 agosto.



Presunto autore un 31enne di origine marocchina che a seguito di una lite per strada con il fratello, lo avrebbe ripetutamente colpito a colpi di machete. All’arrivo dei soccorsi, la vittima è stata trasportata all’ospedale di Trebisacce, riportando gravi lesioni agli arti.

I Carabinieri della Compagnia di Cassano hanno colto in flagranza e bloccato l’aggressore che nel frattempo aveva tentato di raggiungere l’ospedale per una nuova aggressione.

All’accusa di lesioni personali si aggiunge quella di violenta resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti, a seguito degli accertamenti, hanno posto il 31enne agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.