Paola: una nuova Campagna di Ascolto insieme ad Andrea Signorelli

Il gruppo consiliare “Riparte il Futuro”, insieme al consigliere comunale Andrea Signorelli, annuncia l’avvio della Campagna di Ascolto, un percorso di partecipazione e confronto con la cittadinanza.

Il primo appuntamento si terrà domenica 14 settembre alle ore 18:30, presso la villetta comunale nei pressi del “Ponte Azzurro” a Paola Sud. L’incontro rappresenta il punto di partenza di un’iniziativa che, nei prossimi mesi, toccherà tutti i quartieri della città, coinvolgendo comunità, associazioni e singoli cittadini che vorranno far sentire la propria voce.

La Campagna di Ascolto nasce dall’idea che il futuro di Paola debba essere costruito

insieme, a partire dalle esperienze quotidiane, dalle esigenze reali e dalle proposte

concrete di chi vive il territorio.

“Vogliamo inaugurare un nuovo metodo basato sul dialogo costante e sulla

partecipazione – afferma il consigliere Andrea Signorelli –. Si parte dalle periferie,

ma il nostro impegno è di raggiungere tutta la città: ogni quartiere, ogni comunità,

ogni cittadino avrà la possibilità di contribuire con idee, bisogni e proposte. Solo

ascoltando tutti possiamo costruire un futuro più giusto e condiviso.”

Il gruppo “Riparte il Futuro” invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questo

primo incontro, che segnerà l’inizio di un percorso comune per rafforzare il legame

tra amministrazione e territorio, valorizzando il contributo di tutti.