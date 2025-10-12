Precipita da un muretto di 5 metri. Tragedia sfiorata nel cosentino

Cosenza, 12 ottobre 2025 – Un epilogo positivo quello dell’incidente che ha interessato il comune di Donnici, nel cosentino, dove era in corso la tradizionale Festa dell’Uva.

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, un uomo sarebbe accidentalmente precipitato da un muretto di circa 5 metri. Rimasto cosciente durante tutte le operazioni di soccorso, il malcapitato è stato recuperato grazie al pronto intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza che ha impiegato le tecniche del Soccorso Alpino Fluviale (SAF), oltre che l’utilizzo di un autoscala.

L’uomo è stato successivamente affidato ai sanitari del 118 accorsi sul posto e trasportato presso l’Ospedale Amnunziata di Cosenza per verificarne le condizioni di salute a seguito dell’incidente.