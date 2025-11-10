118 Calabria: trent’anni di vita in un numero. La celebrazione a Catanzaro.

Il pomeriggio del 12 dicembre 2025, nella sede della Cittadella regionale di Catanzaro, si terrà la celebrazione dei 30 anni del servizio 118 in Calabria. L’evento è organizzato dal direttore scientifico‑organizzativo Eliseo Ciccone, riconosciuto per il ruolo fondamentale nella nascita e nello sviluppo del servizio nella regione.

Le celebrazioni proseguiranno con un momento di apertura in cui le autorità regionali renderanno omaggio al lavoro di chi, giorno dopo giorno, garantisce assistenza rapida e sicura. Seguirà una breve cerimonia di riconoscimento per i professionisti che hanno dedicato parte della loro vita al 118, accompagnata da interventi di esperti che illustreranno le sfide future e le innovazioni in corso.

L’atmosfera sarà arricchita da testimonianze di soccorritori, dalla proiezione di immagini d’archivio che ripercorrono i trent’anni di storia del servizio e da un piccolo rinfresco conviviale, per consentire a tutti i partecipanti di condividere esperienze e creare nuovi legami professionali.

Un ricordo speciale sarà dedicato alle origini: tutto nacque a Crotone, dove nel 1995 fu attivata la prima centrale operativa del 118 in Calabria, gettando le basi per la rete di emergenza che oggi copre l’intera regione.

L’iniziativa, aperta al pubblico e ai professionisti del settore, rappresenta un’occasione unica per riflettire sui risultati raggiunti e per guardare con ottimismo al futuro dell’emergenza sanitaria in Calabria.