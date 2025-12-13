13 dicembre: giornata nazionale dedicata agli scomparsi

Il 13 dicembre è stata istituita la Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, un momento di riflessione, memoria e solidarietà verso tutte le persone che non hanno fatto ritorno verso le loro famiglie.

In questa occasione il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse invita le istituzioni, gli enti locali, le associazioni del terzo settore e tutta la società civile a unirsi in un impegno collettivo per ricordare e non dimenticare.

La giornata vuole essere un segno di vicinanza a chi vive l’angoscia della scomparsa di un proprio caro, mantenere vivo il ricordo delle persone disperse e sostenere le speranze di ritrovamento.

L’Ufficio del Commissario, al fine di promuovere pratiche di prevenzione e supporto, ha predisposto materiali informativi, tra cui una brochure dedicata alle persone con danno cognitivo con indicazioni su come prevenire l’allontanamento e su come agevolare la ricerca e il ritrovamento in caso di scomparsa. Il vademecum è rivolto sia ai familiari sia all’intera comunità, per favorire comportamenti utili e solidali.

Ogni cittadino può contribuire segnalando tempestivamente scomparse, prestando attenzione a persone vulnerabili, diffondendo le informazioni utili e sostenendo le famiglie coinvolte. Denunciare subito una scomparsa e contattare il numero unico d’emergenza 112 rappresenta una misura fondamentale: il tempo è un fattore determinante.

In occasione del 13 dicembre, istituzioni, associazioni, comuni, scuole, media e cittadini sono in prima linea per promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e vicinanza: momenti di memoria, testimonianze, eventi pubblici, diffusione della brochure, campagne di comunicazione social e ogni azione utile a sostenere la ricerca, prevenire nuove scomparse e non lasciare sole le famiglie.

Per ogni utile informazione, consulta il sito del Commissario Straordinario per le persone scomparse al link https://www.interno.gov.it/it/lattivita-commissario-straordinario-governo-persone-scomparse