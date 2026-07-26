Dario Godano unico calabrese promosso al nuovo esame nazionale per guida turistica

TROPEA – C’è anche un volto calabrese tra le 222 nuove guide turistiche abilitate dal Ministero del Turismo al termine del primo esame nazionale introdotto dopo oltre tredici anni di attesa. Si tratta di Dario Godano, storico e archeologo di Tropea, unico candidato residente e operante in Calabria ad aver superato l’intero percorso selettivo.

L’abilitazione rappresenta un traguardo di particolare rilievo, ottenuto attraverso un iter altamente selettivo che certifica le competenze necessarie per esercitare la professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale. Un risultato che premia anni di studio e preparazione e che assume un valore ancora più significativo per una regione che da tempo registra una carenza di professionisti del settore.

«Questo risultato rappresenta per me un motivo di grande soddisfazione e, al tempo stesso, una grande responsabilità – afferma Dario Godano –. Aver conseguito l’abilitazione mi rende orgoglioso e mi spinge a impegnarmi ancora di più per raccontare e valorizzare la straordinaria storia, la cultura e le bellezze della Calabria, a partire da Tropea, una delle mete più amate della nostra regione».

L’esame nazionale, bandito dal Ministero del Turismo nel gennaio 2025, ha segnato una svolta storica dopo oltre tredici anni di stallo. Il programma, particolarmente articolato, comprendeva più di 580 siti distribuiti nelle venti regioni italiane, tra musei, aree archeologiche, parchi naturali e città d’arte, oltre a discipline del turismo, diritto dei beni culturali, storia, archeologia, arte e geografia.

La prova scritta, svolta nel novembre scorso, prevedeva 80 quesiti a risposta multipla da completare in 90 minuti. Dei 29.228 iscritti, sono stati 12.191 i candidati che hanno sostenuto l’esame nelle otto sedi predisposte sul territorio nazionale. Per i candidati calabresi il riferimento è stato Napoli, poiché in Calabria un concorso di questo tipo mancava da quasi vent’anni.

I risultati della prova scritta hanno evidenziato un livello di selezione particolarmente elevato: soltanto 230 candidati sono risultati idonei, con percentuali inferiori al 4% in tutte le sedi e appena 19 promossi nella sede di Napoli. Dopo il superamento delle prove orali e tecnico-pratiche, svolte a Roma tra marzo e maggio, il Ministero ha proclamato complessivamente 222 nuove guide turistiche abilitate.

L’introduzione dell’esame nazionale risponde all’esigenza di colmare la carenza strutturale di guide turistiche in Italia e di uniformare il sistema di abilitazione, superando la precedente frammentazione regionale. La riforma recepisce inoltre i principi della direttiva europea 2013/55/UE attraverso la Legge 190/2023, che istituisce un’abilitazione unica valida su tutto il territorio nazionale, accompagnata da un elenco ufficiale delle guide turistiche e dal tesserino di riconoscimento.

Il successo di Dario Godano rappresenta così non solo un importante traguardo personale, ma anche un riconoscimento per le professionalità calabresi impegnate nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio.