150 posti di lavoro a rischio per gli operatori del call center “Acapo” di Crotone

ernesto alecci

Ancora una brutta notizia sul fronte occupazionale per il territorio del crotonese: sono a rischio ben 150 posti di lavoro per gli operatori del call center “aCapo”, titolare da oltre 10 anni di una commessa per Roma Capitale e che oggi si trova di fronte ad un nuovo bando che la penalizza, mettendo a repentaglio il futuro di tanti lavoratori.

Un film, purtroppo, già visto, una vicenda che, se non risolta, potrebbe mettere ancora di più in ginocchio un territorio già fragile economicamente e che non può permettersi di subire questo ulteriore colpo. La politica, a tutti i livelli, non può e non deve restare a guardare.

Ringrazio il Capogruppo Pd in Consiglio comunale Andrea Devona, sempre attento a queste problematiche, per essersi fatto promotore della convocazione di un’assemblea cittadina straordinaria e della presentazione di una mozione speciale a difesa di questi lavoratori.

In questa direzione e di concerto con lui, esprimendo la massima solidarietà ai lavoratori “aCapo”, intendo portare questa importante vertenza a livello regionale e nazionale, interessando direttamente la Giunta e il Presidente Occhiuto, affinchè si possa aprire al più presto un tavolo di confronto con la Regione Lazio e il Ministero competente, per garantire la continuità per l’azienda e per i lavoratori crotonesi.

Alla vigilia delle festività natalizie, posso solo immaginare la preoccupazione e l’umore di queste famiglie. Bisogna fare presto.

Occorre battere tutte le strade possibili affinchè si tutelino i posti di lavoro e questa storia abbia un lieto fine. Sarebbe certamente un bellissimo regalo di Natale, il più gradito!

