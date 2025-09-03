24 nuovi medici per l’Asp di Cosenza, Straface “da oggi finisce il disagio delle comunità locali”

Sono state ultimate le procedure per l’assunzione di 24 giovani medici di base che andranno a coprire i posti lasciati vacanti dai pensionamenti e che avevano determinato forti disagi nei territori.

Si tratta di una scelta concreta e strategica che riguarda l’intera ASP di Cosenza, dal distretto Esaro-Pollino, ai distretti Jonio Sud e Nord, con l’obiettivo di ridare stabilità e continuità al servizio sanitario di prossimità.

È quanto annuncia il consigliere regionale Pasqualina Straface, sottolineando come l’impegno costante della Regione e del Commissario ad acta Roberto Occhiuto abbia restituito certezze alle comunità locali.

Questi giovani professionisti spiega rappresentano non solo un necessario ricambio generazionale, ma anche un segnale di speranza per tanti cittadini che negli ultimi mesi hanno vissuto il peso dell’assenza di un presidio sanitario fondamentale come il medico di base.

Grazie alle procedure già espletate, e non appena sarà pronto il decreto regionale, l’ASP di Cosenza procederà immediatamente con le assunzioni.

Sarà un intervento tempestivo ribadisce il Consigliere Regionale che garantirà la presenza capillare dei medici sul territorio, restituendo dignità e risposte concrete ai cittadini, troppo spesso penalizzati da carenze strutturali e da un turn over mai realmente affrontato in passato.

Stiamo dimostrando ancora oggi conclude Pasqualina Straface che è possibile trasformare le criticità in opportunità.

Con la scelta dei nuovi medici di base non solo si colma un vuoto, ma si investe su un capitale umano giovane e motivato, capace di guardare alla sanità con occhi nuovi.

È così che si costruisce un metodo di buon governo: mettendo al centro i cittadini e restituendo fiducia ai territori.