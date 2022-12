31enne arrestato dai carabinieri per furto di energia elettrica

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Diverse le attività di accertamento e i controlli posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, nell’ottica di prevenzione e contrasto di reati in genere.

In tale quadro, nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Reggio Calabria – Modena, hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne del posto già noto alle Forze dell’Ordine in atto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per furto di corrente elettrica.

Nello specifico i militari dell’Arma, nel corso di controlli insieme al personale dell’Enel hanno accertato presso l’abitazione del giovane la presenza di un allaccio abusivo diretto al cavo della fornitura pubblica attraverso il quale veniva trafugata corrente elettrica, eludendo in tal modo totalmente la contabilizzazione, per un danno erariale ammontato a 5.000 euro.

L’uomo, a seguito della convalida dell’arresto dopo il giudizio direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.