Attendiamoci presenta le attività estive nel segno della formazione, dell’aggregazione e della resilienza

Come di consueto, allo scoccare dell’estate, l’Associazione Attendiamoci invita la cittadinanza al Villaggio dei Giovani per raccontare l’anno vissuto e presentare il programma delle attività estivo a beneficio dei giovani.

Ad accompagnare il racconto e la proposta, tutte le massime autorità cittadine, segno ulteriore di presenza nel territorio e vicinanza istituzionale a chi quotidianamente si spende a servizio dei giovani. Erano presenti, infatti, S.E. il Prefetto Massimo Mariani, il Vicario del Questore Gianmaria Sertorio, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Col. Marco Guerrini, il Colonnello Maurizio Cintura – Comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, il Capitano di Vascello Giuseppe Sciarrone, Direttore Marittimo Calabria e Lucania; il Maggiore Alessandro Mazza in rappresentanza del Capo Centro della DIA, il Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri, prof. Antonino Zumbo, il Dott. Demetrio Delfino – Assessore al Welfare del Comune di Reggio Calabria e la Dott.ssa Giuggi Palmenta – Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria.

Carlo Colico, giovane studente universitario, appena reduce dell’esperienza teatrale con la regia del Musical del Re Leone, gestisce la scaletta degli interventi, moderando i vari contenuti ed invitando subito il presidente Alfredo Pudano a fare gli onori di casa con un saluto ed un ringraziamento per la grande partecipazione.

A seguire, spazio per il presente -futuro, attraverso la carrellata dei ragazzi di scuole medie, superiori ed universitari che hanno offerto brevi ed intense testimonianze di questa annata speciale, finalmente vissuta “in presenza”. Non ultima la bellissima esperienza di accoglienza a favore di una delegazione di donne appartenenti al mondo accademico (docenti, ricercatrici) provenienti dall’Ucraina, in collaborazione con l’Università per stranieri di Reggio Calabria.

Spazio dunque alle attività estive, presentate da Giovanni Mazza, quest’anno incastonate all’interno di un progetto finanziato dal Comune di Reggio Calabria con il bando Reggio Resiliente: resilienza intesa non solo come capacità adattiva nei confronti dei cambiamenti indotti da dinamiche esterne, ma come atteggiamento culturale con cui affrontare proattivamente la crisi, cogliendola come stimolo per mettere in discussione i tradizionali modelli di intervento e innescare processi di rigenerazione nei contesti territoriali.

E’ questo il senso profondo del progetto sulle attività estive, organizzate per tre target di età (10-13 anni, 14-17 anni e 18-25 anni) secondo un programma generale che prevede formazione, laboratori creativi ed attività “destrutturate” quali momenti di conversazione, di gioco, di lettura, di ascolto musicale, di ballo.

La parola va al Prefetto Mariani in rappresentanza delle Forze dell’Ordine presenti, con una lettura attenta sulla situazione drammatica provocata dal conflitto in Ucraina, e come piccoli segni di bene come quello dell’accoglienza appena realizzata possano contribuire a costruire ambienti sani e coscienze civili.

Per il Comune di Reggio Calabria, padrone di casa nel bene confiscato gestito da Attendiamoci da oltre dieci anni e sede principale delle attività estive in programma, intervengono gli Assessori Palmenta e Delfino, l’una entusiasta per la grande partecipazione giovanile ai percorsi dell’Associazione promuovendone il loro protagonismo l’altro per la possibilità concreta offerta dall’Amministrazione Comunale ad azioni che possano ulteriormente incidere sul territorio fornendo opportunità di crescita.

Conclude la serata don Valerio Chiovaro, assistente spirituale dell’Associazione nonché ispiratore e co-fondatore.

Ringrazia le Istituzioni presenti, ricordando ancora una volta che dietro le loro fatiche giornaliere c’è poi la gratificazione nella possibilità donata ai giovani di vivere esperienze come questa, e presenta la nuova sfida di una casa di preghiera e ascolto a Gerusalemme in collaborazione con la Diocesi di Reggio-Calabria Bova, il Patriarcato di Gerusalemme e il Dicastero per le Chiese orientali, rimandando a successivi approfondimenti un’opportuna comunicazione sul progetto.

Due ore intense per raccontarsi e raccontare, per lasciare ancora una volta il segno e proporre ancora qualcosa per i giovani della città. Si chiude temporaneamente il sipario sul Villaggio dei Giovani, ma da lunedì 27 sarà ogni giorno festa, ogni giorno vita.

Tutte le info per iscrizioni, orari e modalità di partecipazione su www.attendiamoci.it/estatu e sui canali social Facebook e Instagram.