4 Giugno 2025, Giornata regionale contro i rischi del gioco d’azzardo: incontro a Reggio Calabria

Reggio Calabria – Mercoledì 4 giugno 2025, alle ore 11:00, nella Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale Calabria, si terrà un incontro pubblico in occasione della “Giornata regionale contro i rischi del gioco d’azzardo”. L’evento, promosso dalla Commissione “Contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa”, guidata da Pietro Molinaro, riunirà rappresentanti istituzionali, sanitari e associazioni impegnate nel contrasto al gioco d’azzardo patologico.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso, Pietro Molinaro illustrerà le misure previste dalla legge regionale n. 9/2018 contro il gioco d’azzardo patologico. A seguire, i dirigenti dei Servizi per le Dipendenze delle Aziende Sanitarie della Calabria, insieme al presidente del Coordinamento Regionale degli Enti Accreditati, presenteranno i risultati degli interventi realizzati sul territorio.

Roberto Gatto, portavoce della campagna nazionale “Mettiamoci in gioco”, racconterà le iniziative delle associazioni e degli enti attivi nella lotta contro il gioco d’azzardo, mentre la consigliera regionale Pasqualina Straface, Delegata alle Dipendenze Patologiche e Presidente della Commissione Salute, Sociale e Cultura, interverrà per approfondire il tema.

Le conclusioni saranno affidate a Filippo Pietropaolo, vicepresidente della Giunta Regionale con deleghe all’Organizzazione, Risorse Umane, Transizione Digitale, Sicurezza e Legalità.

Moderatore dei lavori sarà Franco Laratta, direttore di LaC TV News24.

Il presidente Pietro Molinaro ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Ringrazio tutti i soggetti che hanno accolto l’invito a partecipare a questa giornata di grande rilievo per la Calabria, fondamentale per aumentare la consapevolezza sugli effetti del gioco d’azzardo e per programmare misure efficaci a tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.”