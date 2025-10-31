4 Novembre 2025 Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate          

In occasione della ricorrenza del 4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, si terrà una solenne cerimonia presso il Monumento ai Caduti in piazza Matteotti a Catanzaro, con inizio alle ore 11.30.

Alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno On. Wanda Ferro interverranno le Autorità civili, religiose e militari locali.

Il programma della giornata prevede l’Alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti da parte del Sottosegretario di Stato accompagnata dal Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa e dal Comandante della Legione Carabinieri Calabria Riccardo Sciuto. Seguirà la consegna del tricolore all’Istituto Comprensivo Casalinuovo-Catanzaro Sud, selezionato nell’occasione dall’Ufficio Scolastico provinciale.

La manifestazione proseguirà con la consegna di quattordici Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadini della provincia di Catanzaro, che si sono distinti “per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari e nell’ambito del terzo settore per iniziative a vantaggio della collettività” i cui nominativi sono indicati nell’elenco allegato.

INSIGNITI

Ufficiale Pierpaolo Manno

Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro

Ufficiale Salvatore Blanco

Tenente dell’Arma dei Carabinieri

Ufficiale Giorgio Ventura

Pensionato

Cavaliere Francesco Angotti

Brigadiere Capo Q.S. della Guardia di Finanza

Cavaliere Giorgio Carafa

Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri

Cavaliere Massimo Conforti

Ispettore Antincendio Vigili del Fuoco

Cavaliere Andrea Conte

Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri

Cavaliere Antonio De Lorenzo

Brigadiere Capo in quiescenza della Guardia di Finanza

Cavaliere Michele Martino

Luogotenente C.S. della Guardia di Finanza

Cavaliere Luigi Mimmi

Luogotenente in quiescenza dell’Arma dei Carabinieri

Cavaliere Giovanni Petracca

Medico Chirurgo Specialista in Medicina Interna

La celebrazione del 4 Novembre rappresenta un importante momento di riflessione e di memoria, volto a ricordare il valore, l’impegno e la professionalità che le donne e gli uomini delle Forze Armate profondano quotidianamente, con responsabilità e spirito di servizio, alla difesa delle Istituzioni democratiche, alla tutela della collettività, nei delicati compiti di Protezione e Difesa civile e al saldo mantenimento e condivisione di un sentimento di “Unità nazionale”.

Per l’occasione, alcune vetrine dei negozi di “Corso Mazzini” saranno allestite con materiale espositivo delle Forze Armate e dei Corpi Armati e non dello Stato, sia militari che civili, anche di valore storico, offrendo così alla cittadinanza un’opportunità di conoscenza e di avvicinamento al mondo della Difesa e del servizio pubblico.

Si invita la cittadinanza tutta a partecipare.