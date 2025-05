5° comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica itinerante nel comune di Miglierina esteso ad altri 9 comuni

Il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, nella giornata dell’8 di maggio, ha presieduto il quinto appuntamento “itinerante” del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuto presso il Comune di Miglierina, al quale hanno preso parte, oltre ai Vertici Territoriali delle Forze dell’Ordine, i Sindaci dei Comuni di Albi, Amato, Fossato Serralta, Gimigliano, Miglierina, Pentone, San Pietro Apostolo, Sorbo San Basile, Taverna e Tiriolo.

L’incontro ha preso le mosse dall’analisi congiunta degli indici di delittuosità riferite al triennio 2022-23-24 nelle zone del comprensorio, per poi proseguire con gli interventi degli Amministratori Locali, che ha aperto una proficua discussione sulle problematiche che i Comuni quotidianamente si trovano ad affrontare.

Il Comitato si è rivelato, ancora una volta, un utile momento di confronto per l’esame delle più rilevanti questioni del territorio che impegnano gli Amministratori locali in uno sforzo politico – amministrativo nel governo del proprio ambito.

Particolarmente dibattuta, anche in ragione della crescente consistenza del fenomeno, è stata la questione dello spopolamento delle aree urbane, specie dell’entroterra, cui si accompagna quella dell’invecchiamento della popolazione residente e della consequenziale difficoltà di accesso ai servizi socio-sanitari.

In tale prospettiva si è condivisa l’urgente necessità di far fronte alle politiche locali ricorrendo a metodologie gestionali anche di tipo associativo che rafforzino i servizi comunali, (in tema per esempio di polizia municipale e raccolta e conferimento rifiuti) e consentano una immediata razionalizzazione nell’impiego delle risorse umane e finanziarie.

Sul fronte del controllo del territorio si è rivelata unanime la posizione in ordine all’efficacia e alla progressiva estensione territoriale degli impianti di videosorveglianza, anche in questo caso con l’impegno di scandagliare, congiuntamente, ogni possibile forma di finanziamento nazionale o regionale.

L’incontro ha costituito pertanto un’ulteriore occasione di sintesi e di condivisione delle premesse metodologiche per un agire comune degli Amministratori del comprensorio.

Il Prefetto De Rosa ha assicurato che le questioni sollevate saranno oggetto di analisi con tutte le Forze di Polizia per individuare le risposte più opportune soprattutto in tema di vigilanza e controllo del territorio nonché sul fronte sanità.