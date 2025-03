5mln di Euro per Arghillà, Ripepi “il costruttore Cannizzaro colpisce ancora”

“Il costruttore Cannizzaro colpisce ancora. Ci sono coloro che distruggono, ma ci sono anche coloro che costruiscono.

E, finalmente, la nostra città ha potuto conoscere la differenza tra questi due ruoli.” – ha risposto così il Consigliere Comunale e Segretario Regionale di Alternativa Popolare, Massimo Ripepi, alla notizia dell’arrivo di ingenti finanziamenti per il martoriato quartiere di Arghillà.

“Mai, prima d’ora, i rappresentanti reggini in Parlamento avevano portato sul nostro territorio fondi e risorse così concreti e tangibili come quelli ottenuti dall’Onorevole Francesco Cannizzaro.

È innegabile, dunque, quanto il suo impegno sia stato determinante per la risoluzione di problemi storici e gravi che hanno afflitto la nostra terra.”

“Per questo, desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a Francesco per l’ultimo straordinario risultato ottenuto, quello che segna un vero miracolo della politica: una politica che ascolta i cittadini e i suoi rappresentanti, che si fa portavoce delle loro esigenze e diventa cerniera tra la comunità e il Governo, per dare risposte concrete ai problemi irrisolti da decenni.” ha puntualizzato Massimo Ripepi.

“Da anni mi occupo dei gravi problemi che affliggono i cittadini di Arghillà, un quartiere martoriato dal degrado urbano e dalla marginalizzazione. Innumerevoli sono stati gli incontri con il gruppo civico “Noi siamo Arghillà – La Rinascita” che, con la sua Presidente Patrizia D’Aguì, ha saputo dare voce a chi fino ad allora era stato ignorato dalla più sorda e inefficace Amministrazione della storia di Reggio Calabria” ha spiegato il Segretario Regionale di AP – “Non è mai stato facile, ma insieme abbiamo sempre cercato di trovare soluzioni.

Ho più volte sollecitato l’Onorevole Cannizzaro affinché dialogasse con il Governo e avviasse decisioni concrete, accompagnate da finanziamenti reali, che potessero finalmente restituire dignità a una realtà così complicata e abbandonata.

E Cannizzaro ha risposto prontamente, garantendo un impegno costante che oggi si traduce in un risultato concreto: ben 5 milioni di euro destinati a un vasto programma di rigenerazione del quartiere Arghillà. Un intervento storico mirato, che guarda al risanamento sociale ed ambientale, creando reali opportunità di inclusività e di sicurezza per i cittadini.”

“Non posso non ricordare l’incontro che ho avuto con il Prefetto di Reggio Calabria, Dott.ssa Clara Vaccaro, alla quale va il mio ringraziamento per la disponibilità. Durante quell’incontro, ho rappresentato una situazione che stava ormai superando ogni limite di sopportazione, con i cittadini che quotidianamente subivano vessazioni e condizioni ambientali che minacciavano la loro salute” ha asserito il Consigliere Ripepi, dichiarando altresì “Questo nuovo risultato dell’Onorevole Cannizzaro si inserisce perfettamente in una strategia urbana più ampia, volta a trasformare Reggio Calabria in una città polifunzionale, che metta al centro le reali esigenze dei cittadini” ha rilanciato Ripepi.

“Con le chiacchiere e i distintivi non si è mai risolto alcun problema. E questo, purtroppo, è ciò che Falcomatà ha fatto in questi undici lunghi e disastrosi anni, che hanno visto la nostra città precipitare all’ultimo posto in tutte le graduatorie della vivibilità.”

“Lo stesso Sindaco ha avuto il coraggio barbaro di opporsi, in maniera non degna, alla realizzazione sul proprio territorio dell’opera del secolo, il Ponte sullo Stretto: ultima vera speranza per una svolta definitiva della nostra economia stagnante (senza contare che abbia presentato un ricorso al TAR utilizzando i soldi dei cittadini!)” ha concluso Massimo Ripepi.

“La nostra terra ha bisogno di unità, di politici veri, coraggiosi, liberi e forti, in grado di risolvere concretamente le molteplici problematiche che ancora affliggono i cittadini.

C’è davvero una grande speranza di riscatto. Mentre siamo costretti a raccontare cosa fanno i distruttori della città, possiamo anche raccontare con orgoglio ciò che fanno gli infaticabili costruttori.”