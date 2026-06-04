60 auto d’epoca tra mare e borgo, Pietrapaola trasforma la passione per i motori in racconto del territorio

La seconda edizione del Raduno Auto d’Epoca ha trasformato il tragitto dalla Marina al centro storico in una piccola narrazione identitaria, dove la passione per le vetture storiche ha incontrato paesaggio, comunità e fatto incrociare le storie di tanti appassionati.

Sessanta auto hanno acceso un percorso che dal mare è salito verso i borghi di Mandatoriccio e Pietrapaola, riportando al centro l’idea di un territorio che non chiede altro che essere esplorato.

Patrocinata dall’Amministrazione comunale a guida Labonia, l’iniziativa è stata organizzata da Gabriele Arcangelo e Luigi Marincolo, registrando la partecipazione di vetture storiche, provenienti quasi esclusivamente dalla Calabria, con la presenza di un’auto giunta dalla Puglia.

Il raduno ha preso il via da Pietrapaola Marina, dove i partecipanti si sono ritrovati per l’accoglienza, la registrazione e la benedizione impartita dal parroco, prima della partenza del percorso panoramico.

L’itinerario ha attraversato il centro storico di Mandatoriccio per poi raggiungere quello di Pietrapaola, dove gli equipaggi hanno potuto visitare il borgo e il museo locale, accompagnati da momenti dedicati alla valorizzazione delle produzioni e delle tradizioni del territorio.

Una kermesse sottolinea la sindaca Manuela Labonia che dimostra come la promozione del territorio possa passare anche attraverso forme originali di aggregazione e di turismo esperienziale.

Le auto d’epoca diventano un’occasione per raccontare i nostri luoghi, favorire la conoscenza dei borghi e creare relazioni tra comunità diverse.

Hanno aderito all’evento il Club Auto Storiche di Catanzaro 2022, Motor Arberia Vintage, ASK – Auto Storiche Kroton Club della Magna Grecia, Club 500 Aquila Gialla di Lamezia Terme, Gli Amici dello Vintage Cars, Club Ruote Classiche Baronissi, FACAMS Club Moto e Auto Storiche di Fagnano Castello, SPAC Scuderia Piloti Autostoriche Castrovillari e Club Auto Storiche I Volpini di San Pietro Apostolo.

Una presenza significativa che ha trasformato il raduno in una vetrina regionale capace di unire passione motoristica, scoperta del territorio e valorizzazione delle identità locali.

La manifestazione si è conclusa nuovamente sul lungomare di Pietrapaola con l’esposizione delle vetture, il pranzo conviviale e la consegna degli attestati di partecipazione a tutti gli equipaggi presenti, oltre ad una coppa ricordo per ciascun club aderente.

Ringrazio gli organizzatori, i partecipanti e tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita dell’evento conclude Labonia perché ogni occasione che porta persone a conoscere Pietrapaola, il suo centro storico, il suo patrimonio culturale e il suo paesaggio rappresenta un investimento concreto sulla promozione della nostra comunità.