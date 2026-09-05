64 milioni per l’aeroporto dello stretto, Cardia “prima è stato salvato lo scalo, ora si investe sul suo futuro”

«I 64 milioni di euro destinati all’Aeroporto dello Stretto rappresentano un risultato straordinario per Reggio Calabria, ma soprattutto sono il punto di arrivo di un percorso iniziato tempo fa e costruito con determinazione.

Prima è stato necessario salvare e difendere il nostro aeroporto, oggi finalmente possiamo parlare di investimenti importanti per farlo crescere e renderlo sempre più competitivo».

È quanto dichiara Mario Cardia, Consigliere Comunale e Capogruppo di Noi Moderati.

«Credo sia doveroso riconoscere lo straordinario lavoro istituzionale e politico svolto in questi anni dal sindaco On. Francesco Cannizzaro e dal presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Prima hanno avuto il merito di comprendere che il Tito Minniti doveva essere difeso e rilanciato, evitando che Reggio Calabria perdesse una delle infrastrutture strategiche più importanti del proprio territorio.

Oggi, con questi 64 milioni, quel lavoro compie un ulteriore e decisivo salto di qualità».

«È questa prosegue Cardia la differenza tra una politica che si limita agli annunci e una politica che produce risultati. Prima si è salvato lo scalo, poi lo si è rilanciato e oggi si investe concretamente sul suo futuro».

Secondo il Capogruppo di Noi Moderati, i 64 milioni non devono essere letti soltanto come un grande finanziamento infrastrutturale.

Sono una scelta precisa sul futuro di Reggio Calabria. Significa credere nella possibilità che il Tito Minniti diventi sempre più moderno, funzionale e attrattivo, adeguato alle esigenze di una città che vuole crescere.

«Gli interventi aggiunge Cardia potranno incidere sulla qualità complessiva dello scalo, sulle aree esterne, sui parcheggi, sulla viabilità e sui servizi. Tutti elementi che contribuiscono a rendere un aeroporto realmente competitivo e capace di sostenere la crescita del territorio».

E c’è un altro aspetto che considero fondamentale sottolinea Cardia: questi investimenti arrivano in una fase nella quale il nostro aeroporto sta già mostrando grandi segnali di crescita.

Questo significa che il lavoro fatto finora sta producendo effetti e che oggi ci sono tutte le condizioni per accelerare ulteriormente.

Per questo continua voglio ringraziare il presidente Occhiuto e il sindaco Cannizzaro, insieme al Presidente Sacal Luciano Vigna ed a tutte le istituzioni che hanno contribuito a questo percorso. La capacità di fare squadra tra Comune, Citta’ Metropolitana e Regione, quando è realmente orientata all’interesse della città, può fare la differenza.

Il rilancio del Tito Minniti conclude il Capogruppo di Noi Moderati non riguarda soltanto chi deve prendere un aereo. Riguarda il turismo, le imprese, gli investimenti, l’occupazione e la competitività dell’intera Area dello Stretto.

Un aeroporto forte significa una Reggio Calabria più facilmente raggiungibile e quindi più attrattiva.

Prima abbiamo difeso il nostro aeroporto. Oggi abbiamo 64 milioni per farlo crescere. Domani dobbiamo avere l’ambizione di renderlo uno dei principali motori dello sviluppo della nostra città..

Questo è il senso della politica del fare: guardare ai problemi, affrontarli e trasformare le difficoltà in opportunità.