80 anni dopo il sacrificio di Alioscia

Tanti furono i giovani che nel corso del Secondo Conflitto Mondiale, hanno sacrificato la propria vita per liberare l’Italia dal Nazifascismo.

Diversi furono i giovani calabresi che scelsero di non combattere con il fascismo e dopo l’8 Settembre del 1943, entrarono spontaneamente, nelle formazioni Partigiane che contrastavano il fascismo e combattevano contro l’occupazione tedesca del suolo italiano.

Uno di questi fu Franco Sergio, nome di battaglia “Alioscia” che era nato a Cinquefrondi e poi trasferitosi con la famiglia a Maropati, il quale era sergente nel Regio Esercito italiano e che decise di non combattere con i fascisti ed entrò nella VI Brigata Garibaldi che operava nelle Langhe del cunese in Piemonte.

Un giovane che fu arrestato il 13 febbraio del 1945 e venne fucilato il 14 febbraio a Serravalle Langhe perché si rifiutò di tradire i suoi compagni Partigiani.

Le Associazioni , il Comune di Maropati, l’Istituto comprensivo San Giorgio Morgeto- Maropati, l’associazione Alioscia e l’AMPA venticinqueaprile hanno organizzato, per il 16 aprile, un incontro pubblico a Maropati con l’obiettivo di contribuire alla conoscenza di fatti e di personaggi come Franco Sergio che hanno segnato la storia del nostro Paese e con l’intento di diffondere e rafforzare tra le nuove generazioni, in una fase difficile a livello nazionale e drammatica a livello Internazionale, i sentimenti di pace e fratellanza.

Nella sala del Consiglio Comunale di Maropati interverranno per i saluti istituzionali il Sindaco Professore Rocco Ciurleo, la Dirigente scolastica Dottoressa Francesca Maria Morabito.

Seguiranno gli interventi di Aldo Polisena Presidente dell’Associazione “Alioscia” e nipote di Franco Sergio; Francesco Tropeano autore del saggio “il Patto dell’oblio”; Antonio Casile segretario di Ampa venticinqueaprile e Sandro Vitale Presidente di Ampa venticinqueaprile. Coordinerà il dibattito la Professoressa in filosofia e Scienze Umane Chiara Romeo.

Interverranno gli studenti con le loro riflessioni e i loro lavori sul tema della Resistenza e sul significato del 25 Aprile, giornata della Liberazione.