Roccella Jonica: Coesione e Pari Opportunità, l’Europa incontra gli studenti

Ha registrato una grande partecipazione l’evento ‘Esploriamo la Bellezza dell’Europa: Coesione e Politiche di Genere per un Futuro Inclusivo’, svoltosi nella mattinata del 7 marzo 2025 presso l’ex Convento dei Minimi di Roccella Jonica. L’incontro ha visto la partecipazione entusiasta degli studenti e delle studentesse dell’IIS Mazzone di Roccella, che comprende l’Istituto Tecnico Industriale “E. Maiorana” e il Liceo Scientifico ‘P. Mazzone’.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali di Rossella Scherl, assessore alla cultura del comune di Roccella Jonica. Raffaella Rinaldis, direttore di FimminaTV, ha introdotto i lavori, esortando i numerosi giovani presenti a diventare cittadini europei attivi e consapevoli.

Alessandra Tuzza, direttore del centro Europe Direct ‘CalabriaEuropa’ di Gioiosa Ionica, ha proseguito con un intervento sulle istituzioni europee e le politiche per un’Europa più competitiva ed inclusiva. Il direttore ED ha poi presentato il progetto ‘The Great Beauty Of Europe’, finalizzato a valorizzare il patrimonio culturale europeo attraverso le Politiche di Coesione, utilizzando strumenti innovativi come la gamification, il giornalismo interattivo, campagne di influencer e tour di blogger in tutta Italia.

Tra le attività principali del progetto:

QRace-sion Web App e Caccia al Tesoro: una piattaforma digitale che consente di scoprire i punti di interesse legati agli investimenti della politica di coesione, offrendo un’esperienza unica e divertente per esplorare il territorio.

Phygital Cafés Cohesion: eventi ibridi per rafforzare il senso di cittadinanza europea, creando momenti di condivisione e riflessione.

Invasioni Digitali e Tour Bloggers: attività di comunicazione non convenzionali per promuovere la “Grande Bellezza” culturale dell’Italia.

L’intervento conclusivo è stato affidato a Nicolò Palermo, responsabile del centro EURODESK di Gioiosa Ionica, che ha illustrato alcune opportunità di formazione per i giovani, tra cui il progetto DiscoverEU, parte del programma Erasmus+, che permette ai diciottenni selezionati di viaggiare gratuitamente in treno in Europa e che prevede la con la possibilità di potersi nuovamente candidare a partire dal 2 aprile 2025. Palermo ha inoltre segnalato il Corpo Europeo di Solidarietà, un’iniziativa della Commissione europea che offre ai giovani tra i 18 e i 30 anni l’opportunità di partecipare a progetti stimolanti, sviluppando competenze e contribuendo positivamente alla società.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare le nuove generazioni sui valori europei e sulle opportunità di crescita personale e professionale offerte dall’Unione Europea.