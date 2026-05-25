A Bonifati la presentazione dell’edizione 2026 di “Terredamare”: focus sul turismo balneare e sulla rete delle imprese

Un confronto sul presente e sul futuro del turismo calabrese, partendo dall’esperienza di chi opera quotidianamente sul territorio. Sarà questo il filo conduttore della presentazione della dodicesima edizione della rivista Terredamare, in programma mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 10.30 a Palazzo del Capo, a Cittadella del Capo di Bonifati.

L’incontro, promosso dal Consorzio Terredamare, riunirà istituzioni, operatori turistici e rappresentanti del settore per approfondire il tema “Turismo in Calabria. Il ruolo delle imprese balneari fra qualità dei servizi e professionalità”, in un momento storico in cui il comparto turistico è chiamato a confrontarsi con nuove sfide legate all’accoglienza, alla sostenibilità e alla competitività dei territori.

Nel corso dell’iniziativa verrà illustrata anche la nuova edizione della rivista-catalogo Terredamare, progetto editoriale nato per raccontare le eccellenze della Calabria e valorizzare il sistema turistico regionale attraverso itinerari, imprese, tradizioni e identità locali.

«La Calabria possiede risorse straordinarie che devono essere raccontate e promosse attraverso una visione condivisa», afferma Marco Cupello, presidente del Consorzio Terredamare. «Fare rete oggi significa costruire opportunità concrete per il territorio, puntando sulla qualità dei servizi, sulla professionalità degli operatori e su una promozione moderna e credibile della nostra regione».

Il Consorzio Terredamare rappresenta una delle principali realtà associative regionali del comparto turistico-balneare, coinvolgendo imprese della ricettività, della ristorazione, dell’intrattenimento e dei servizi turistici, con una rete che conta migliaia di posti letto e numerose attività distribuite lungo il territorio calabrese.

Dopo i saluti istituzionali di Francesco Grosso, sindaco di Bonifati, interverranno Marco Cupello, presidente del Consorzio Terredamare; Adele Filice, coordinatrice editoriale della rivista Terredamare; Enzo Garofalo, direttore responsabile della rivista; Francesco Imbroisi, direttore generale del Consorzio Terredamare; Vincenzo Farina, vicepresidente nazionale FIBA Confesercenti; Roberto Cosentino, dirigente generale del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale della Regione Calabria.

Le conclusioni saranno affidate a Filippo Mancuso, vicepresidente della Regione Calabria.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Nicoletta Toselli.