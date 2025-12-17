A Borgo Nocille il Natale si accende anche quest’anno tra tradizioni, musica e natura
Il 21 dicembre torna il presepe vivente con i bambini, cuore di un ricco calendario di eventi tra dicembre e gennaio.
Nel periodo natalizio, Borgo Nocille ritrova la sua dimensione più autentica, con le voci, i suoni e i profumi tradizionali immersi in una scenografia da presepe.
Anche quest’anno il mese di dicembre si colora di appuntamenti dedicati al Natale, alla comunità e alla riscoperta delle tradizioni, trasformando il borgo in un luogo di incontro e condivisione.
Il momento più atteso è in programma domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 17.30, con la terza edizione del presepe vivente, realizzato in collaborazione con la scuola dell’infanzia Cipriani Daniela.
Protagonisti saranno i bambini, che vestiranno i panni dei personaggi della Natività, dando vita a una rappresentazione semplice e intensa, immersa in uno scenario rurale che sembra nato per raccontare il Natale.
Animali veri, antichi mestieri e le vivande di un tempo completeranno un quadro capace di restituire l’atmosfera delle feste di una volta, accompagnata dal suono della zampogna e dai canti natalizi.
«Vedere animare il nostro borgo grazie ai bambini spiega il presidente dell’associazione Borgo Nocille, Demetrio Laganà – significa restituire senso e valore a un patrimonio che parla di semplicità, comunità e memoria.
Questo evento nasce dal desiderio di far vivere ai più piccoli un Natale autentico, come quello di un tempo, fatto di gesti lenti, natura e relazioni».
Come da tradizione, al termine della rappresentazione sarà possibile degustare prodotti tipici locali: crespelle, pane con l’olio, vino e specialità natalizie che raccontano il territorio attraverso il gusto.
Accanto al presepe vivente, il calendario natalizio di Borgo Nocille propone altri momenti di incontro:
- Il 28 dicembre la voce e i suoni dei Mattanza accompagneranno il pubblico con Abbentu, una rievocazione musicale legata alla Natività.
- Il 30 dicembre, alle ore 15.00, spazio alla natura con il trekking someggiato, una passeggiata lenta tra i sentieri del borgo in compagnia degli asinelli.
- Il nuovo anno, invece, si aprirà il 2 gennaio con le sonorità arcaiche della lira, suonata da Francesco Denaro, per inaugurare il 2026 all’insegna della musica popolare.
Ogni appuntamento sarà seguito dal consueto apericena a base di prodotti tipici del territorio, occasione di convivialità e scambio.
Nel frattempo prosegue a Borgo Nocille il progetto “Bimbi in festa”, che propone giornate speciali tra storie, laboratori creativi, musica e merenda.
Dopo gli incontri mattutini riservati alle scuole dell’infanzia e primaria nei giorni scorsi, il programma continua con appuntamenti pomeridiani per i bambini dai 5 ai 9 anni, dalle 14.30 alle 17.00.
Il 18 dicembre è previsto un laboratorio ispirato all’albo illustrato Pino Peppino, aspirante albero di Natale di Nicola Costa; il 22 dicembre si lavorerà su Il primo Natale di Babbo Natale di Mac Barnett; il 29 dicembre sarà la volta di Fiocco di neve di Benji Davies.
«Valorizzare Borgo Nocille significa restituirgli voce e futuro conclude Laganà creando occasioni in cui tradizioni, natura e partecipazione si intrecciano. Il Natale è il momento ideale per farlo, perché parla a tutti, grandi e piccoli, e ci ricorda il senso più profondo dello stare insieme».
Così il borgo tra le colline di Pellaro si prepara ad accogliere chi vuole vivere una festa autentica all’insegna della memoria e della comunità, attraversata dalla magia delle cose semplici.