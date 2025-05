A Bova si accende la mobilitazione referendaria per casa e lavoro

A Bova corre la locomotiva referendaria contro le ingiustizie sociali. Il Comitato “Bova vota Sì ai referendum su lavoro e cittadinanza”, il SUNIA-CGIL Calabria e l’associazione AMPA venticinqueaprile hanno incontrato il Sindaco Santo Casile sul tema “Lavoro sicuro per il diritto alla casa”.

Di fronte a numerosi cittadini, l’iniziativa ha rappresentato un’occasione concreta per discutere sia delle problematiche abitative della comunità, sia dei quesiti referendari previsti per l’8 e 9 giugno. A inaugurare l’incontro è stato il Sindaco Casile, che ha illustrato con precisione lo stato dell’emergenza abitativa nel territorio, chiedendo il supporto del SUNIA-CGIL Calabria per aprire una vertenza strutturata e per rilanciare il progetto di ripopolamento del borgo, incluso tra i più belli d’Italia.

A seguire, Carmelo Giuseppe Nucera – promotore dell’incontro e portavoce del Comitato locale – ha rafforzato l’intervento del primo cittadino, evidenziando l’urgenza di collegare il tema della casa alla battaglia per i 5 Sì referendari.

“La difesa del diritto all’abitare è una priorità che va affrontata unendo le forze,” ha affermato Francesco Alì, Segretario Generale del SUNIA-CGIL Calabria. “Ma l’impegno non si esaurisce qui. La vertenza per il diritto alla casa a Bova sarà portata anche all’attenzione delle istituzioni regionali e dell’Aterp. Votare Sì ai referendum non è solo un atto politico, ma un gesto di giustizia sociale.” Da qui, l’appello al Sindaco: “Inviti pubblicamente i cittadini ad andare alle urne e a votare per un’Italia più giusta, dove lavoro e casa siano diritti garantiti.”

A chiudere gli interventi è stato Sandro Vitale, presidente dell’associazione AMPA venticinqueaprile, che ha ribadito il valore democratico e costituzionale del referendum abrogativo. “Non dimentichiamo – ha detto – che si tratta dell’unico strumento di democrazia diretta sancito dall’articolo 75 della Costituzione, e che rappresenta la piena espressione della sovranità popolare.”

L’incontro si è concluso con l’impegno del Sindaco a promuovere un appello pubblico e a supportare una campagna porta a porta, insieme al Comitato, per raggiungere quanti più cittadini possibile. Subito dopo, i partecipanti hanno dato il via a un’azione di volantinaggio nella piazza centrale del borgo, avviando simbolicamente una campagna che punta a un voto consapevole e partecipato.