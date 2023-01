A Caloveto straordinaria partecipazione per la festa patronale di San Giovanni Calybita

Condividi

Non ha precedenti la straordinaria partecipazione per la festa patronale di San Giovanni Calybita che per il concerto del cantautore calabrese Cecè Barretta ha portato a Caloveto centinaia di persone dall’hinterland e dall’intera provincia di Cosenza. Se l’evento è riuscito dal punto di vista della logistica è anche grazie alla sinergia che l’Amministrazione Comunale ha saputo e voluto privilegiare in tutte le fasi organizzative con la parrocchia, le forze dell’ordine ed il mondo dell’associazionismo e del volontariato.

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza esprimendo a nome suo personale e dell’Esecutivo la soddisfazione per l’elevatissimo gradimento che l’evento, dimostratosi straordinario per un piccolo comune come Caloveto, ha registrato e continua a registrare a distanza di giorni sui social con centinaia di condivisioni e commenti di apprezzamento.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per ringraziare il privato che ha sponsorizzato l’evento, la parrocchia che lo ha promosso, i Carabinieri, la Polizia Municipale, Calabria Soccorso, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) di Corigliano – Rossano e l’associazione europea Operatori Polizia di Crosia che attraverso il proprio contributo hanno limitato i disagi.