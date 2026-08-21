A Camigliatello il Campo Scuola PGS Calabria 2026 per allenatori e animatori sportivi

È entrato nel vivo il Campo Scuola PGS Calabria 2026, importante appuntamento dedicato alla formazione di allenatori di primo e secondo livello e animatori sportivi, promosso da PGS Calabria e ospitato dal 19 al 23 agosto presso l’Hotel La Fattoria di Camigliatello Silano.

Un’esperienza formativa che mette al centro lo sport inteso non soltanto come pratica e competenza tecnica, ma soprattutto come strumento educativo, di crescita personale e di aggregazione.

Un percorso rivolto a dirigenti, tecnici e animatori chiamati ogni giorno a svolgere un ruolo fondamentale all’interno delle realtà sportive e associative del territorio.

Ad aprire il Campo Scuola è stata la presentazione curata da Demetrio Rosace, Vicepresidente PGS Italia e Responsabile della Formazione PGS Calabria, accompagnata dai saluti istituzionali del Presidente PGS Italia Ciro Bisogno e del Presidente PGS Calabria Fabio Armeni.

Il programma prevede un articolato percorso di lezioni teoriche e attività pratiche. Per gli iscritti al primo livello e per gli animatori sportivi, gli approfondimenti riguardano metodologia, identità PGS, psicologia e pratica sportiva, con particolare attenzione al calcio a 5 e alla pallavolo.

Per il secondo livello, invece, il percorso entra maggiormente nel dettaglio degli aspetti tecnici e metodologici, affrontando la tattica individuale e di squadra, le progressioni tecniche e tattiche, le capacità condizionali e gli strumenti necessari per una preparazione sempre più qualificata.

Tra i protagonisti della formazione figurano il Prof. Antonio Giunto, docente metodologo PGS Italia, il Prof. Claudio Bianco, docente-tecnico specializzato nel calcio a 5, il Prof. Francesco Ciaccia, docente e tecnico specializzato nella pallavolo, e la Dr.ssa Stefania Scialpi, psicologa.

Accanto alla formazione tecnica trova spazio anche la dimensione spirituale, elemento caratterizzante della proposta PGS.

Nel corso delle giornate è prevista la presenza di Don Giuseppe Ieva, Responsabile della Pastorale dello Sport dell’Ispettoria Meridionale, che ha accompagnato i partecipanti anche attraverso momenti di preghiera e riflessione.

Il Campo Scuola rappresenta dunque un’occasione di crescita a 360 gradi: dalle competenze tecniche alla metodologia, dalla psicologia alla dimensione educativa, fino alla spiritualità e all’identità associativa.

Una visione dello sport che guarda alla persona prima ancora che all’atleta e che punta a formare figure capaci di essere tecnici, educatori e punti di riferimento per le giovani generazioni.

«La formazione rappresenta uno degli strumenti fondamentali attraverso cui una realtà sportiva può costruire il proprio futuro è il messaggio che accompagna l’iniziativa.

Investire nella preparazione di allenatori e animatori significa investire nella qualità dello sport e, soprattutto, nella capacità di educare attraverso lo sport».

Il percorso di Camigliatello proseguirà fino al 22 agosto, coinvolgendo i partecipanti in un programma intenso di lezioni, esercitazioni pratiche, confronto e condivisione.

A rendere possibile l’iniziativa, oltre ai docenti e ai responsabili della formazione, anche lo staff impegnato nella segreteria e nella logistica: Agostino Maria Stella, Livio Ravanese e Daiana Cutitta, insieme a tutte le persone che stanno contribuendo alla realizzazione del Campo Scuola.

Il Campo Scuola PGS Calabria 2026 conferma così la volontà dell’associazione di continuare a investire nella formazione e nella qualificazione delle proprie figure sportive ed educative, con l’obiettivo di costruire una cultura dello sport sempre più attenta alla persona, alla comunità e ai valori.