A Camini la presentazione del libro “La felicità è un diritto” di Michelangelo Marino

Giovedì 9 luglio, alle ore 18.00, la Terrazza Jungi People di Camini (RC) ospiterà la presentazione del libro “La felicità è un diritto” di Michelangelo Marino (Falzea Editore).

L’incontro, promosso dalla Eurocoop Jungi Mundu, con il patrocinio del Comune di Camini, nell’ambito del progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione), sarà un’occasione di confronto su un tema universale: il diritto di ogni persona di poter costruire il proprio benessere e la propria realizzazione.

Muovendo da una domanda semplice quanto profonda che cosa significa davvero essere felici?

Michelangelo Marino affronta interrogativi che appartengono alla vita di ognuno: da cosa dipende la felicità? È possibile sceglierla?

Spesso, le risposte lasciano spazio a un senso di disorientamento: la sensazione di vivere una vita che non abbiamo scelto, di svolgere un lavoro distante dalla nostra natura, di non sapere più chi siamo né dove stiamo andando.

Questo libro ci accompagna verso una verità fondamentale: la felicità non è una meta irraggiungibile, ma una forma di consapevolezza.

Il libro propone dunque invita il lettore a conoscere meglio sé stesso, ad ascoltare le proprie emozioni e a riscoprire la libertà di scegliere come affrontare le sfide della vita. Il messaggio centrale è racchiuso nel titolo stesso: la felicità non è un privilegio riservato a pochi, ma un diritto di tutti.

L’autore, Michelangelo Marino, ideatore del metodo “IOcambIOrotta”, ha come mission aiutare le persone a trovare le strategie più adeguate per realizzare il proprio potenziale, sviluppare un atteggiamento positivo (scoprire e vivere concretamente l’essenza della Felicità), raggiungere obiettivi (di vita e/o professionali), sviluppare il potere decisionale. Tutti elementi indispensabili per vivere la propria vita liberamente.

L’evento e rappresenta, quindi, un’opportunità per approfondire i temi del libro e condividere una riflessione sul valore della felicità come diritto universale, individuale e sociale.