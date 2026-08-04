A Cardinale torna nTramenti: da cinque anni l’arte costruisce relazioni, custodisce la memoria e rigenera il territorio

Ci sono luoghi che rischiano di essere raccontati solo attraverso ciò che hanno perso. Una sorta di destino che sembra già segnato per i piccoli centri delle aree marginali del Sud Italia.

Da cinque anni, Cardinale, paese dell’entroterra catanzarese, prova a sovvertire questa narrazione, scegliendo di raccontarsi attraverso ciò che continua a costruire nel presente.

A tracciare la strada è il progetto culturale nTramenti ArtFestival, ideato e promosso dall’Associazione Culturale nTramenti ETS, che quest’anno dà appuntamento a giovedì 6 e venerdì 7 agosto, rinnovando l’obiettivo originario: dimostrare che anche un luogo periferico può diventare uno spazio di ricerca, produzione culturale e sperimentazione artistica.

Quella del 2026 non è soltanto una nuova edizione del festival. È il risultato di un lavoro che prosegue durante tutto l’anno grazie a un gruppo di professionisti e volontari che, attraverso l’arte contemporanea, lavora per tessere relazioni, custodire la memoria dei luoghi e generare nuove occasioni di incontro.

Negli anni il progetto ha dato vita a murales, installazioni permanenti, percorsi fotografici, laboratori, performance, residenze artistiche e momenti di partecipazione che hanno progressivamente trasformato Cardinale in un museo diffuso, costruito insieme alla sua comunità.

L’edizione 2026 conferma questa visione attraverso un programma che intreccia linguaggi differenti.

La performance inaugurale di Lolisa, il percorso musicale itinerante Quando le case cantavano, il concerto di Angelica Perri, il progetto partecipativo In Gioco, la narrazione della nuova installazione fotografica permanente Nuovi Sguardi per nTramenti, il videomapping A Cammara, il Talk with the Artists e il viaggio musicale conclusivo affidato a Zingabeat rappresentano altrettanti tasselli di un unico racconto collettivo.

Tra le novità più significative di questa quinta edizione, realizzata con il patrocinio del Comune di Cardinale, figura la presenza dell’artista spagnolo Christian Sasa, primo ospite internazionale nella storia di nTramenti.

Il suo intervento testimonia la crescita di un progetto che, pur mantenendo un forte radicamento nel territorio, continua ad aprirsi al dialogo con esperienze artistiche provenienti da altri contesti culturali.

Ogni appuntamento nasce con l’obiettivo di lasciare qualcosa alla comunità: un’opera permanente, una memoria condivisa, un nuovo sguardo sul territorio o una relazione destinata a durare nel tempo.

«Per nTramenti la cultura non coincide con la semplice organizzazione di eventi. È un processo continuo di ascolto, ricerca e costruzione collettiva che mette al centro le persone, le loro storie e il patrimonio materiale e immateriale dei luoghi» spiegano le promotrici dell’iniziativa.

Dopo cinque anni, il festival continua così a dimostrare che la rigenerazione di un territorio passa prima di tutto dalla capacità di creare legami, condividere conoscenze e immaginare insieme nuovi futuri possibili.