A Castrovillari la IV edizione del Premio Ars et Societas: premiati Greco, Melfi e Malomo

Si è svolta domenica nella sala conferenze del Circolo Cittadino di Castrovillari la IV edizione del Premio Ars et Societas, il riconoscimento dedicato a chi con ricerca e impegno civile contribuisce alla crescita della Calabria.

Il premio è stato assegnato a:

Gianluigi Greco

Rettore dell’Università della Calabria. Studioso di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, è un punto di riferimento internazionale nel settore. Con lui l’Unical conferma il ruolo di ateneo motore di innovazione nel Sud.

Franca Melfi

Chirurga toracica, pioniera in Italia della chirurgia mini-invasiva e robotica. Le sue tecniche hanno migliorato la qualità della cura per migliaia di pazienti.

Anna Malomo

Docente universitaria di diritto. Il suo lavoro di ricerca si concentra su responsabilità, tutela e etica pubblica.

A consegnare i riconoscimenti il presidente del Circolo Cittadino Antonino Ballarati, con la moderazione del giornalista Luigi Troccoli.

“Con Ars et Societas vogliamo raccontare una Calabria diversa dagli stereotipi ha detto Ballarati. Una terra che esprime talento, cultura e responsabilità. Greco, Melfi e Malomo rappresentano persone che mettono il proprio lavoro al servizio della comunità. Questo è il bene comune”.

Giunto alla quarta edizione, il premio mette insieme università, sanità e diritto. L’obiettivo è dare visibilità a percorsi professionali e umani che producono valore per il territorio.

Il Circolo Cittadino di Castrovillari, fondato nel 1886, è una delle associazioni culturali più antiche della Calabria. Opera sul territorio del Pollino con iniziative su cultura, formazione e impegno civile.