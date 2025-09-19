A Catona il 20 settembre “Lungomare in Festa”: una giornata di spettacoli, musica e cultura

Il Lungomare di Catona si trasformerà, per una giornata speciale, in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie a “Catona, Lungomare in Festa”: un evento ricco di spettacoli, musica e suggestioni visive.

L’evento, organizzato dal Centro Teatrale Meridionale, per la Direzione artistica di Domenico Pantano, si terrà sabato 20 settembre a partire dalle ore 17:30, con il seguente programma:

Ore 17:30 – Transbalcanica

Ad aprire la rassegna sarà “Transbalcanica”, una travolgente performance di teatro di strada che condurrà il pubblico in un viaggio sonoro tra i ritmi e le atmosfere del sud-est Europa.

Lo spettacolo è firmato dalla Compagnia Pachamama, realtà attiva nel teatro urbano e di strada, conosciuta per le sue performance coinvolgenti che mescolano musica, movimento ed energia visiva.

Ore 19:30 – I Suoni del Mare

A seguire “I Suoni del Mare”, spettacolo di danza aerea della compagnia ResExtensa, con la direzione artistica di Elisa Barucchieri. Una performance suggestiva che fonde movimento sospeso nell’aria e musica, evocando la forza e la poesia del mare.

ResExtensa è una delle realtà più apprezzate della scena nazionale e internazionale nel campo della danza contemporanea, con produzioni che hanno calcato palcoscenici prestigiosi e luoghi di grande fascino.

Ore 20:00 – Kalavrìa

Il programma prosegue con la proiezione del docufilm “Kalavrìa”, diretto da Cristina Mantis e prodotto da Ganesh Produzione, Centro Teatrale Meridionale e Movimento Film.

Un’opera che racconta la Calabria attraverso la rielaborazione del mito di Ulisse restituendole un ritratto intenso della sua identità e delle sue radici. Cristina Mantis, regista e documentarista, è nota per il suo sguardo attento alle dinamiche sociali e culturali, con opere che hanno ottenuto riconoscimenti in Italia e all’estero.

Ore 21:30 – Scenografie d’Acqua

La chiusura sarà affidata a “Scenografie d’Acqua” con le fontane danzanti Princess della Compagnia Viorica. Un gioco di acqua, luci e coreografie che trasformerà il lungomare in un palcoscenico magico, arricchito dall’intervento finale di ResExtensa.

La Compagnia Viorika è specializzata in spettacoli acquatici e scenografici, capaci di unire tecnologia, coreografia ed effetti visivi sorprendenti, regalando esperienze immersive al pubblico.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è promossa dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto “ReggioFest2025: Cultura Diffusa” e finanziata a valere sul Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo della Direzione Spettacolo del Ministero della Cultura.

“Catona, Lungomare in Festa” si presenta come un appuntamento capace di unire spettacolo, bellezza e partecipazione collettiva, offrendo al pubblico un’esperienza unica nel segno della cultura e della valorizzazione del territorio.