A causa di un incidente tra due pullman, Anas comunica rallentamenti sulla SS106 Jonica a Simeri Crichi

A causa di un incidente che ha coinvolto due pullman, al momento si registrano rallentamenti sulla strada statale 106 ‘Jonica’, in direzione sud corrispondenza del km 192,900 nel territorio comunale di Simeri Crichi (CZ).

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha provocato il ferimento di due persone.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità in piena sicurezza e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

