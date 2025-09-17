Cosenza
A Cerisano il Comune mette a disposizione 20 borse di studio per il Master di II livello in “Organizzazione, Leadership e Gestione delle Risorse Umane”
Ancora pochi giorni per iscriversi. Il bando scade il 20 ottobre prossimo.
Il Comune di Cerisano, in collaborazione con la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, promuove il Master di II livello in “Organizzazione, Leadership e Gestione delle Risorse Umane”.
Un’opportunità formativa di alto valore, supportata da prestigiosi partner istituzionali e aziendali:
Confindustria Cosenza, Camera di Commercio Provincia di Cosenza, Lega Cooperative, UIL Calabria, UST – CISL Calabria, CIGL Calabria, Deloitte e Forum PA.
Questi partner rappresentano un chiaro punto di riferimento per l’eccellenza nella formazione e nella crescita professionale, contribuendo con la loro esperienza e expertise per arricchire il percorso formativo.
Il Master, diretto dal prof. Vincenzo Fortunato, avrà durata annuale e prevede l’acquisizione di 60 CFU per un totale di 1.500 ore di attività.
Il percorso è progettato per formare professionisti in grado di guidare e gestire le risorse umane all’interno di contesti pubblici e privati, con un approccio innovativo che integra didattica in presenza e digitale.
Le lezioni si svolgeranno nella prestigiosa sede di Palazzo Sersale, che ospiterà le attività ogni venerdì pomeriggio e sabato mattina, confermandosi luogo simbolo della rinascita formativa del borgo.
Sono previsti moduli dedicati a tematiche manageriali, alla leadership attiva e tirocini professionalizzanti.
A sostegno della partecipazione, il Comune di Cerisano finanzierà 20 borse di studio con copertura totale a favore dei primi 20 iscritti.
L’obiettivo del Master è valorizzare e ampliare le competenze acquisite dai laureati nei percorsi delle LM, interessati a intraprendere un percorso lavorativo nell’ambito organizzativo e gestionale in strutture pubbliche e private.
Il Master propone, inoltre, un percorso originale e avanzato rivolto a lavoratori e professionisti nell’ambito delle risorse umane (HR), consulenti, esperti del mondo associativo e sindacale, funzionari e dirigenti di enti pubblici, imprenditori e liberi professionisti.
Chi può partecipare?
Possono candidarsi laureati con Laurea Specialistica o Laurea Magistrale (conseguita ai sensi del DM 509/99 o DM 270/2004) e anche coloro che possiedono un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai fini dell’iscrizione al corso.
I partecipanti acquisiranno competenze per organizzare e gestire attività complesse, facilitare processi decisionali, analizzare le criticità organizzative, lavorare in team, con particolare attenzione al benessere organizzativo e alla prevenzione e gestione dei conflitti.
Il progetto si inserisce nel più ampio programma “Attrattività Borghi Storici – Pnrr Cerisano Factory”, sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del Pnrr, Missione 1 Mis. 2 Int. 2.1 finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.
“Questa iniziativa rappresenta non solo il sostegno alla nascita di un Master di alto livello, ma anche un impegno concreto per lo sviluppo e la valorizzazione del nostro territorio.
Con l’erogazione di 20 borse di studio a copertura totale, sosteniamo i giovani e le loro aspirazioni, offrendo loro l’opportunità di acquisire competenze altamente specializzate, senza che il fattore economico costituisca un ostacolo.
Ma soprattutto, portiamo l’Università e partner di rilievo nazionale e internazionale nel cuore del nostro borgo, trasformando Cerisano in un punto di riferimento per la formazione e l’innovazione.
Non si tratta solo di un percorso accademico: questo Master è uno strumento concreto di crescita anche per l’economia locale.
La presenza stabile di studenti, docenti e professionisti contribuirà ad attivare nuovi flussi economici e culturali, dando impulso alle attività commerciali e favorendo un rinnovato dinamismo sociale.
Cerisano diventa così un vero e proprio laboratorio di opportunità, dove la formazione e l’educazione diventano leve reali di sviluppo per l’intera comunità.
Siamo convinti che il futuro passi attraverso la valorizzazione delle competenze, la promozione di una leadership etica e la capacità di governare il cambiamento con visione e responsabilità.
In questo processo, l’università gioca un ruolo strategico. La visione che portiamo avanti si fonda su una forte collaborazione tra istituzioni pubbliche e tra pubblico e privato, che ha dato vita come dimostra questo Master a un esempio concreto di buona pratica amministrativa: efficiente, trasparente, centrata sul cittadino e in linea con i principi dell’eccellenza nella gestione delle risorse pubbliche.” .
Le dichiarazioni del Sindaco, avv. Lucio Di Gioia.