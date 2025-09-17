A Cerisano il Comune mette a disposizione 20 borse di studio per il Master di II livello in “Organizzazione, Leadership e Gestione delle Risorse Umane”

Il Comune di Cerisano, in collaborazione con la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria, promuove il Master di II livello in “Organizzazione, Leadership e Gestione delle Risorse Umane”.

Un’opportunità formativa di alto valore, supportata da prestigiosi partner istituzionali e aziendali:

Confindustria Cosenza, Camera di Commercio Provincia di Cosenza, Lega Cooperative, UIL Calabria, UST – CISL Calabria, CIGL Calabria, Deloitte e Forum PA.

Questi partner rappresentano un chiaro punto di riferimento per l’eccellenza nella formazione e nella crescita professionale, contribuendo con la loro esperienza e expertise per arricchire il percorso formativo.

Il Master, diretto dal prof. Vincenzo Fortunato, avrà durata annuale e prevede l’acquisizione di 60 CFU per un totale di 1.500 ore di attività.

Il percorso è progettato per formare professionisti in grado di guidare e gestire le risorse umane all’interno di contesti pubblici e privati, con un approccio innovativo che integra didattica in presenza e digitale.

Le lezioni si svolgeranno nella prestigiosa sede di Palazzo Sersale, che ospiterà le attività ogni venerdì pomeriggio e sabato mattina, confermandosi luogo simbolo della rinascita formativa del borgo.

Sono previsti moduli dedicati a tematiche manageriali, alla leadership attiva e tirocini professionalizzanti.

A sostegno della partecipazione, il Comune di Cerisano finanzierà 20 borse di studio con copertura totale a favore dei primi 20 iscritti.

L’obiettivo del Master è valorizzare e ampliare le competenze acquisite dai laureati nei percorsi delle LM, interessati a intraprendere un percorso lavorativo nell’ambito organizzativo e gestionale in strutture pubbliche e private.

Il Master propone, inoltre, un percorso originale e avanzato rivolto a lavoratori e professionisti nell’ambito delle risorse umane (HR), consulenti, esperti del mondo associativo e sindacale, funzionari e dirigenti di enti pubblici, imprenditori e liberi professionisti.

Chi può partecipare?

Possono candidarsi laureati con Laurea Specialistica o Laurea Magistrale (conseguita ai sensi del DM 509/99 o DM 270/2004) e anche coloro che possiedono un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai fini dell’iscrizione al corso.

I partecipanti acquisiranno competenze per organizzare e gestire attività complesse, facilitare processi decisionali, analizzare le criticità organizzative, lavorare in team, con particolare attenzione al benessere organizzativo e alla prevenzione e gestione dei conflitti.

Il progetto si inserisce nel più ampio programma “Attrattività Borghi Storici – Pnrr Cerisano Factory”, sostenuto dal Ministero della Cultura nell’ambito del Pnrr, Missione 1 Mis. 2 Int. 2.1 finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

“Questa iniziativa rappresenta non solo il sostegno alla nascita di un Master di alto livello, ma anche un impegno concreto per lo sviluppo e la valorizzazione del nostro territorio.

Con l’erogazione di 20 borse di studio a copertura totale, sosteniamo i giovani e le loro aspirazioni, offrendo loro l’opportunità di acquisire competenze altamente specializzate, senza che il fattore economico costituisca un ostacolo.

Ma soprattutto, portiamo l’Università e partner di rilievo nazionale e internazionale nel cuore del nostro borgo, trasformando Cerisano in un punto di riferimento per la formazione e l’innovazione.

Non si tratta solo di un percorso accademico: questo Master è uno strumento concreto di crescita anche per l’economia locale.

La presenza stabile di studenti, docenti e professionisti contribuirà ad attivare nuovi flussi economici e culturali, dando impulso alle attività commerciali e favorendo un rinnovato dinamismo sociale.

Cerisano diventa così un vero e proprio laboratorio di opportunità, dove la formazione e l’educazione diventano leve reali di sviluppo per l’intera comunità.

Siamo convinti che il futuro passi attraverso la valorizzazione delle competenze, la promozione di una leadership etica e la capacità di governare il cambiamento con visione e responsabilità.

In questo processo, l’università gioca un ruolo strategico. La visione che portiamo avanti si fonda su una forte collaborazione tra istituzioni pubbliche e tra pubblico e privato, che ha dato vita come dimostra questo Master a un esempio concreto di buona pratica amministrativa: efficiente, trasparente, centrata sul cittadino e in linea con i principi dell’eccellenza nella gestione delle risorse pubbliche.” .

Le dichiarazioni del Sindaco, avv. Lucio Di Gioia.