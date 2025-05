A Cerisano il primo asilo nido comunale gratuito della Calabria, un investimento concreto nelle famiglie e nel futuro del borgo

Un passo storico per il welfare e la qualità della vita delle famiglie: il Comune di Cerisano inaugura il primo asilo nido comunale ad accesso completamente gratuito in Calabria.

Appuntamento previsto per il prossimo 5 maggio dalle 9,30 presso il Villaggio scolastico in via Chiusa Quintieri.

In un contesto nazionale dove la carenza di strutture per l’infanzia e i costi elevati rappresentano un ostacolo per molte famiglie, Cerisano si pone all’avanguardia con un’iniziativa che sostiene in modo diretto i nuclei familiari e getta le basi per un futuro più solido.

«L’apertura di un asilo nido gratuito rappresenta molto più di un nuovo servizio: è una scelta politica precisa, un investimento concreto nei confronti delle famiglie e della loro libertà di progettare il futuro,» ha dichiarato il Sindaco Lucio Di Gioia.

«Abbiamo voluto abbattere una delle principali barriere che spesso scoraggia i giovani dal costruire qui il proprio percorso di vita: la mancanza di servizi accessibili per l’infanzia. Offrire un’educazione di qualità a costo zero significa sostenere chi oggi vive qui e attirare nuove famiglie che desiderano crescere i propri figli in un ambiente sano, sicuro e stimolante.»

Il progetto dell’asilo nido gratuito è stato realizzato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione e valorizzazione del borgo, che l’Amministrazione sta portando avanti con decisione per contrastare lo spopolamento e restituire nuova vitalità al paese.

Accanto all’asilo nido infatti, il Comune ha avviato importanti interventi di riqualificazione delle aree principali del borgo e ha avviato collaborazioni con l’Università della Calabria e con il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza per la realizzazione di attività di alta formazione, laboratori culturali e Residenze d’artista.

L’obiettivo è unico: creare opportunità di crescita e innovazione utili a coinvolgere tutte le generazioni.

«Vogliamo che Cerisano sia un luogo dove le famiglie si sentano accolte e supportate, dove i bambini possano ricevere le migliori opportunità fin dai primi anni di vita, e dove cultura, educazione e creatività diventino strumenti di rinascita sociale,» conclude il Sindaco.

«In un piccolo borgo come il nostro, ogni servizio gratuito rappresenta una scelta di coraggio e responsabilità: noi scegliamo di credere nelle persone, nelle famiglie, nel futuro».