A Cerisano il teatro incontra lo spettacolo e la comunicazione con il corso “Percorsi del Contemporaneo” promosso dal DiSu

Un nuovo percorso formativo prende vita a Cerisano, pensato per giovani universitari desiderosi di esplorare i linguaggi contemporanei del teatro, della musica e della comunicazione.

Dal 21 al 27 luglio 2025, il borgo di Cerisano ospiterà la prima edizione del corso intensivo “Linguaggi dello spettacolo e della comunicazione – Percorsi del Contemporaneo”, promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria in collaborazione con il Comune, guidato dal sindaco Lucio Di Gioia.

Un’occasione unica, aperta a studenti universitari di tutta Italia e anche dall’estero, per vivere un’esperienza immersiva, residenziale e comunitaria all’insegna della formazione, della sperimentazione artistica e dello scambio culturale.

A dirigere il corso è il prof. Carlo Fanelli, docente e studioso dei processi culturali, che da anni promuove una didattica aperta, esperienziale e fortemente connessa ai territori. È lui a guidare un team di docenti, esperti e professionisti che accompagneranno i partecipanti in un viaggio che intreccia saperi e pratiche, teoria e azione.

Per una settimana, Palazzo Sersale, storica dimora ducale di Cerisano, diventerà il cuore pulsante di un campus a cielo aperto.

Le sue sale ospiteranno le lezioni, il chiostro si trasformerà in un luogo di confronto e tutto il borgo sarà teatro di esperienze formative, laboratori, incontri. I partecipanti saranno ospitati tra il palazzo e le strutture del paese condividendo momenti di studio e convivialità, in un clima di vera comunità.

Ogni giornata sarà scandita da lezioni teoriche al mattino, tenute da docenti esperti nel campo dello spettacolo, della comunicazione e dei linguaggi artistici, e da laboratori pratici al pomeriggio – i “cantieri” in cui sperimentare tecniche, costruire progetti e dare forma concreta ai contenuti affrontati.

Gli ambiti tematici sono quattro: Teoria e metodologia: storia e analisi delle arti performative, processi culturali; Tecnologie dello spettacolo: strumenti, innovazione e pratiche di scena; Comunicazione: media, linguaggi e strategie contemporanee; Laboratori pratici: progetti artistici, performance, ideazione collettiva.

Il corso è aperto a studenti e studentesse iscritti a qualunque corso di laurea per l’anno accademico 2024/2025, in Italia e all’estero. Saranno ammessi fino a 30 partecipanti, selezionati sulla base della motivazione e del curriculum di studi.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre il 14 luglio 2025, compilando l’apposito modulo online sul portale del dipartimento DISU sezione didattica/formazione/postlaurea – https://shorturl.at/sqySl

Questo corso rappresenta uno dei momenti fondanti del progetto “Cerisano Factory”, finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR, Missione 1 Mis. 2 Int. 2.1: “Attrattività dei borghi storici” finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

A Cerisano, la formazione esce dalle aule. È nei suoi vicoli che il teatro si riappropria della sua natura originaria, di rito collettivo, di strumento per raccontare e immaginare insieme. È tra le sue pietre che la comunicazione smette di essere una materia d’esame e torna a essere scambio, relazione, linguaggio vivo.

È nei suoi abitanti che gli studenti troveranno i primi interlocutori, in un gioco di rimandi che alimenta memoria e visione, radici e futuro. Un’occasione preziosa per formarsi, ma anche per immaginare nuovi orizzonti culturali insieme.