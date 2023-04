A Cinquefrondi il 15 e 16 aprile “Lo sport che include”

Lo sport per definizione si declina in due caratteristiche ben precise: può essere educativo oppure competitivo. Cinquefrondi si appresta a vivere un fine settimana all’insegna di entrambe queste opportunità. Sabato 15 aprile dopo il rinvio causato dal grave lutto che ha scosso uno degli organizzatori, verrà recuperata l’iniziativa relativa alla giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo, che si terrà in collaborazione con l’associazione Popul-art. La giornata, come riportato anche dalla locandina dell’evento e dai manifesti affissi per le vie del paese, si strutturerà nel seguente modo: alle 16 in villa comunale, i bambini che ricordiamolo dovranno essere muniti di bicicletta e casco, saranno gratuitamente iscritti al giro ciclistico che partirà alle 17 percorrendo le strade principali di Cinquefrondi. Al termine si ritornerà nuovamente in villa comunale, dove le associazioni coinvolte proseguiranno proponendo animazione e giochi inclusivi per i bambini.

Domenica 16 aprile, invece, Cinquefrondi sarà tappa di passaggio del giro ciclistico della città metropolitana, tra le 13:30 e le 14:30, infatti, i corridori transiteranno a Cinquefrondi percorrendo Viale Sandro Pertini e Viale Matteotti. Cinquefrondi si presenta, ancora una volta, come città inclusiva e coinvolgente. Un ringraziamento particolare va all’associazione Popul-art ed ai volontari che insieme all’Amministrazione Comunale hanno costruito per sabato 15 aprile una giornata ricca di contenuti sociali e culturali oltre che sportivi ed aperta a tutti i bambini del comprensorio.