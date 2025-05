A Cittadella del Capo la presentazione di “Luci nell’interiorità”, un libro attraverso cui conoscere la spiritualità che ispira Papa Leone XIV

Domani domenica 11 maggio 2025 alle ore 18.00 presso la Parrocchia San Francesco di Paola in Cittadella del Capo (nei pressi della stazione ferroviaria) sarà presentato il libro “Luci nell’interiorità. Il libero arbitrio in Sant’Agostino”.

L’opera si propone di accompagnare l’uomo nella ricerca della vera libertà e assume un particolare significato a seguito dell’elezione di Papa Leone XIV il quale é un “figlio di Sant’Agostino”, poiché appartenente alla famiglia religiosa degli agostiniani.

Sant’Agostino non era un cristiano, ma si convertì al cristiamesimo grazie all’incontro con Sant’Abrogio allora Vescovo di Milano e alle preghiere di sua mamma, Santa Monica. In un articolo uscito in questi giorni sulla stampa si legge che ispirarsi a Sant’Agostino “significa trovare la sintesi fra Platone e Cristo, vivere tra poesia e bellezza, capire il vincolo della precarietà umana tesa verso l’assoluto di Dio, comprendere perché il male non può prevalere”.

Don Augusto Porso, autore del libro, é un sacerdote calabrese studioso di Sant’Agostino. Oltre che docente di Filosofia e Storia in vari licei calabresi e a Roma, l’autore ha insegnato patristica presso la Facoltà Teologica del Grand Séminaire di Montréal in Canada.

Ha svolto il suo ministero sacerdotale in Calabria, a Roma e in Svizzera, Inghilterra, Francia e Canada. Proprio a Toronto ha conosciuto e collaborato con il Cardinale Frank Leo, oggi Arcivescovo di Toronto ma in parte di origini calabresi.

L’incontro di domani sarà introdotto dal parroco Don Giovanni Celia, é aperto a tutti anche (soprattutto) a chi non si é mai interfacciato con tali tematiche, concetti elaborati infatti vengono esposti con un linguaggio accessibile a tutti. Appuntamento a domani per questo tappa del cammino del Giubileo 2025, un momento attraverso cui unire spiritualità e cultura.