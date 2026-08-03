A Colelli di San Roberto torna la tradizione con la IV Sagra della Pasta

Mercoledì 5 agosto 2026, a partire dalle ore 20:00, Piazza Municipio di Colelli di San Roberto (RC) ospiterà la IV Sagra della Pasta, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sanrobertese, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e alla promozione delle tradizioni locali.

L’evento è organizzato dal Laboratorio Pasta Fresca & Secca “Francesco Pio”, con il patrocinio del Comune di San Roberto e la collaborazione dell’associazione Colelli in Progress, grazie al prezioso sostegno degli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

Protagonista della serata sarà naturalmente la pasta artigianale, preparata secondo la tradizione calabrese.

Il menù al costo di 12 euro, comprende antipasto con peperoni ripieni e parmigiana, due primi piatti trofie con pesto di zucchine e guanciale e paccheri con salsiccia e funghi oltre a pane, frutta, dolce, acqua e vino.

Ad accompagnare la degustazione ci sarà l’intrattenimento musicale con il concerto live di Peppe Sapone, che animerà la piazza con il suo repertorio coinvolgente.

Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli, che potranno incontrare le mascotte Sonic, Stitch e Angel, rendendo la serata un’occasione di svago per tutta la famiglia.

Nel corso dell’evento sarà inoltre possibile visitare il Telesia Museum, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere e apprezzare il patrimonio storico e culturale del territorio.

È già attiva la prevendita dei ticket al costo di 10 euro presso il Laboratorio Pasta Fresca “Francesco Pio”. Per informazioni è possibile contattare il numero 346 2226985.

La IV Sagra della Pasta rappresenta un momento di aggregazione e condivisione, nato con l’obiettivo di promuovere i sapori autentici della tradizione, sostenere le realtà locali e valorizzare il borgo di Colelli e l’intero territorio di San Roberto.

Gli organizzatori invitano cittadini, visitatori e turisti a partecipare numerosi per vivere una serata all’insegna della buona cucina, della musica e della convivialità, riscoprendo insieme il valore delle tradizioni che rendono unica la comunità sanrobertese.