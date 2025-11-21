A Confesercenti ‘Visione Reggio 2030’ Falcomatà: “Documento che è frutto di un percorso di condivisione. Va costruito uno sviluppo intersettoriale che superi gli steccati di categoria”

“Siamo lieti che questo documento sia stato portato all’attenzione delle Istituzioni e dell’intera comunità da parte di Confesercenti e del suo presidente Claudio Aloisio. Arriva a valle di un percorso di condivisione che da sempre in questi anni abbiamo portato avanti, sia con il Comune che con la Città metropolitana. La visione e la condivisione di quello che sarà lo sviluppo della nostra area metropolitana nei prossimi anni è un tema che riguarda tutti. Il ragionamento non possiamo affrontarlo autonomamente o a compartimenti stagni. Questa è la grande intuizione di questo documento che cristallizza le politiche che noi abbiamo portato avanti in questi anni, con un approccio che vuole andare oltre rispetto ai diversi settori”. Così il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, intervenendo alla Camera di commercio reggina, alla presentazione del documento strategico ‘Visione Reggio 2030’ elaborato da Confesercenti, e rivolto allo sviluppo della Città e dell’Area metropolitana. Presente all’iniziativa anche il nuovo assessore comunale alle Attività produttive, Alex Tripodi che ha “ringraziato Confesercenti per il contributo offerto, ritenendolo strategico e utile per la costruzione della città dei prossimi anni”. “Ho sempre ritenuto utile – ha aggiunto – l’apertura nei confronti delle associazioni di categoria. Per un Ente pubblico le ritengo prioritarie. Le sinergie sono necessarie perché gran parte delle difficoltà nascono spesso dalla scarsa collaborazione”. “In questa direzione – ha precisato Tripodi – intendiamo costituire una Consulta delle associazioni di categoria che possa partire anche dalla base del documento strategico 2030. Abbiamo apprezzato e condividiamo questo percorso che – ha concluso Tripodi – potrà essere sicuramente utile per proseguire il nostro cammino istituzionale nei prossimi mesi e per il futuro, a fianco dei cittadini e delle associazioni di categoria”.